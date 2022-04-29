Голикова поручила обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские власти должны принять все необходимые меры для исключения всплеска заболеваемости коронавирусом после майских праздников. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Прошу глав регионов обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, соблюдение всех установленных профилактических мероприятий, особенно в местах массового скопления людей", – сказала она в ходе заседания Оперштаба.

Голикова отметила, что показатели заболеваемости COVID-19 в России демонстрируют снижение в течение последних 10 недель, однако фиксируется замедление данной тенденции.

Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ составляет 42,9%. Неделей ранее данный показатель был равен 43,7%. Вакцинацию первым компонентом выполнили 90 615 189 раз.

