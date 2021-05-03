В России выявили 8 489 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 8 489 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 1 173 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришлось 2 635 случаев, на Санкт-Петербург – 704, на Псковскую область – 77, на Республику Саха (Якутия) – 97, на Московскую область – 641, на Ульяновскую область – 89, на Карелию – 44, на Орловскую область – 52, на Новгородскую область – 41, на Воронежскую область – 150.
Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Магаданской области, Республике Тыва, Мурманской области, Сахалинской области, Хабаровском крае.
Всего в России подтверждено 4 831 744 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 6 367 человек, за все время пандемии – 4 450 289 человек. Скончались от болезни за 24 часа 336 пациентов, за все время – 111 198.
Ранее вирусологи сообщили, что заразность новых штаммов коронавируса может оказаться в шесть раз выше обычных. По мнению специалистов, один человек, подхвативший мутировавший вирус, может заразить более двух десятков.
По мнению замруководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяны Непомнящих, российский препарат "ЭпиВакКорона" эффективен против всех циркулирующих штаммов коронавируса.
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