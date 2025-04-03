До 13 градусов прогреется воздух в Москве 3 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве 3 апреля прогреется до 11–13 градусов. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столице ожидается переменная облачность без осадков. При этом в Подмосковье температура воздуха прогнозируется в пределах 8–13 градусов

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Между тем до конца текущей рабочей недели температура в Москве не опустится ниже 10 градусов. Всю неделю столбики термометров будут показывать значения на 4–6 градусов выше нормы. Кроме того, температура на 6–11 градусов выше нормы ожидается в начале апреля в некоторых округах России, включая Центральный, Южный, Сибирский и другие.

