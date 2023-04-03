Врач-гериатр дал советы пожилым дачникам перед началом сезона посадок

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Врач-гериатр РНИМУ имени Пирогова Андрей Изюмов посоветовал пожилым дачникам уже сейчас начать заниматься физическими активностями, чтобы подготовиться к сезону посадок. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалист объяснил, что за осень и зиму, когда многие пожилые люди проводят время без движения и при малом количестве солнца, организм ослабевает. Чтобы подготовить сердце и тело к предстоящим нагрузкам, следует чаще выходить на улицу, постепенно делая прогулки более продолжительными и ускоряя темп ходьбы.

Не лишним будет пройти профилактическое обследование. Если же запланировано плановое лечение, то его откладывать не стоит. Также нельзя самостоятельно отменять прием назначенных врачом лекарств.

Во время посадочных работ следует следить за питьевым режимом – выпивать нужно не меньше 500 миллилитров воды в день. Чтобы держать мышцы в тонусе полезно употреблять белковую пищу, например сыры или нежирное мясо. А непосредственно на солнце необходимо пользоваться защитными кремами.

Если во время работ в саду возникла одышка и боль в груди, Изюмов рекомендует обратиться к кардиологу, чтобы тот исключил серьезные заболевания. Другая проблема, с которой можно столкнуться при неожиданных физических нагрузках, – движение камней в почках и желчном пузыре. Чтобы этого не допустить, стоит пройти УЗИ и попросить рекомендаций врача до начала дачного сезона.

Последнее, что посоветовал гериатр, – купить, если это необходимо, наколенники, фиксаторы для суставов и дачные скамейки-перевертыши. Они помогут снизить нагрузку на опорно-двигательную систему и без травм работать в саду.

Ранее главный агроном России Октябрина Ганичкина посоветовала дачникам перед началом посадок перекопать землю на будущих грядках и засыпать ее семенами горчицы. Последняя, по ее словам, впоследствии защитит огород от сорняков, а также станет для него удобрением.



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