Диетолог предупредила о негативных последствиях отказа от еды после шести вечера

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Россиянам рассказали о негативных последствиях отказа от еды после шести часов вечера. Большой перерыв между приемами пищи может навредить человеку, заявила врач-диетолог Анна Белоусова.

Когда организм не получает пищу более 12 часов, страдает головной мозг, отметила эксперт. Она объяснила, что человек адаптирован к регулярному режиму питания.

Белоусова обратила внимание на то, что во время больших перерывов между приемами пищи в крови происходят колебания уровня глюкозы, которые затем негативно сказываются на эндокринной системе. Глюкоза необходима для питания головного мозга, подчеркнула врач.

"Резкие колебания глюкозы в крови сначала будут проявляться в виде нарушения настроения, а дальше могут наступить органические последствия. Нельзя допускать длительных периодов "голодной крови", – предупредила она в эфире радио Sputnik.

Диетолог не рекомендовала отказываться от еды после шести часов вечера в погоне за хорошей фигурой. Если даже завтракать в шесть утра, перерыв все равно составит более 12 часов, объяснила Белоусова. Человек не может без вреда для здоровья обходиться без еды столько времени.

По словам врача, есть после шести нужно. Однако вечером следует выбирать легкую пищу комфортной температуры. Это может быть творог, посоветовала эксперт.

Ранее россиянам рассказали о неожиданных свойствах яблок. По словам врача-диетолога, эндокринолога Натальи Лазуренко, их употребление приводит к нормализации углеводного обмена, что помогает в борьбе с ожирением. Кроме того, всего один такой фрукт в день способствует продлению молодости и жизни минимум на 5 лет, подчеркнула эксперт.



"Доктор 24": отказ от сахара

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