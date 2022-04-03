В Москве за сутки госпитализировали 166 заболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в Москве госпитализировали 166 человек, заболевших коронавирусом. Такие данные приводятся в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Искусственная вентиляция легких требуется 77 заболевшим по Москве. Выписаны после прохождения лечения 745 пациентов, всего вылечились более 2,5 миллиона человек.

За последние сутки в столице скончались 22 пациента с диагностированным COVID-19. Выявлено 835 новых случаев заражения.

В России за сутки госпитализировали 1 981 пациента с коронавирусом. Выявлено также 16 828 новых случаев COVID-19 по стране.