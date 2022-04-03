Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за сутки госпитализировали 1 981 пациента с коронавирусом, как сообщает Оперштаб. По сравнению с предыдущим днем это меньше на 45,1%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 9 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 71 регионе страны. Без изменений ситуация осталась в 6 субъектах страны.

Выздоровели за сутки 35 695 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Скончались 304 заболевших.

За последние сутки подтвердились 16 828 новых случаев COVID-19 по стране.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 896 866 случаев коронавирусной инфекции, 369 708 умерших и 16 965 27 выздоровевших после заражения.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на фоне значительного улучшения эпидемиологической ситуации в городе из работы с больными COVID-19 выведут 5 тысяч коек в медучреждениях.