Синоптики рассказали о погоде в столице 3 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу, 3 апреля, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь и до 8 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем в столичном регионе погода будет определяться тыловой частью циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 5 до плюс 7 градусов, по области – от 3 до 8 градусов тепла", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки прихода солнечной погоды и потепления в Центральный федеральный округ. Специалист заявил, что в воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. По прогнозу метеоролога, в понедельник, 5 апреля, потеплеет до +10 градусов. При этом к среде температура воздуха может подняться до 13 градусов тепла.

Также Вильфанд рассказал, когда наступит лучшее время для принятия солнечных ванн в Москве. Специалист объяснил, что в сейчас солнечная энергия сравнима с третьей пятидневкой сентября.