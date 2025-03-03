Мария Захарова и Алена Долецкая примут участие в "Форуме в большом городе" от VK

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, актриса Яна Чурикова и публицист Анна Долецкая примут участие в "Форуме в большом городе" от VK, который состоится 5 марта на площадке "Мосфильма". Трансляция будет доступна в сообществе форума в социальной сети "ВКонтакте".

Главными событиями мероприятия станут дискуссии о женском лидерстве в различных сферах. Кроме того, запланированы беседы о благотворительности, открытые разговоры о политике, бизнесе и секретах успеха в публичном пространстве. Захарова прочитает лекцию о современной внешней политике и роли медиа в международных отношениях, публицист Долецкая, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова и актриса Анна Михалкова обсудят тему культурного кода России и его влияния на тренды.

На сессии "Спорт и контент: борьба за внимание" поднимут тему влияния медийности на карьеру. Там выступят теннисистка Елена Веснина, гимнастка Самира Мустафаева и стример Амина Tenderlybae.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская и исполнительный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Елена Лапина дадут уроки искусства вовлечения аудитории, а психолог Анетта Орлова, телеведущая Анфиса Чехова и главный редактор журнала "Москвичка" Дарина Алексеева примут участие в дискуссии "Сила интуиции: как женщины принимают решения".

О здоровом образе жизни и разумном использовании времени расскажут телеведущая Екатерина Андреева и сооснователь коммуникационного агентства SETTERS и SETTERS EDUCATION Алина Чичина. Ведущая Тутта Ларсен и президент фонда "Онкологика" Мирослава Сергеенко обсудят благотворительность, писатель Роза Сябитова и певица Валерия поделятся секретами воспитания счастливых детей.

" <...> Это пространство для живого общения, обмена опытом и вдохновения. Здесь можно найти поддержку, новые идеи и обсудить важные вопросы, касающиеся баланса между карьерой, личной жизнью и развитием. Наша цель – создать сообщество женщин, которые являются авторами своей жизни: проактивных, вдохновляющих свою аудиторию и получающих вдохновение в ответ", – рассказали о форуме его организаторы.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова, Юлия Меньшова, Екатерина Мизулина и еще более 80 экспертов из сфер спорта, культуры, медиа и бизнеса примут участие в женском форуме от VK. Гостями "Форума в большом городе" в Москве станут блогеры, медиаменеджеры, авторы контента и креаторы, которые используют цифровые платформы для самореализации.

Между тем столичные власти реализовали в 2024 году свыше 120 проектов для представителей креативной индустрии, включая сферу видеоигр, моды, дизайна, музыки, кино и других направлений. В креативной индустрии столицы Москвы почти 1,4 миллиона человек, что составляет 30% от всех трудоустроенных в этом секторе экономики по всей стране.