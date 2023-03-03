Прощание с Глебом Павловским началось в траурном зале ЦКБ

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Прощание с журналистом и политологом Глебом Павловским началось в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве, сообщает РИА Новости.

Попрощаться с ним пришли близкие и родные, а также коллеги и знакомые. Ранее состоялось отпевание политолога.

Глеб Павловский скончался ночью 27 февраля в возрасте 71 года.

Журналист и политолог родился в 1951 году. В 1995 году он основал "Фонд эффективной политики", который разработал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, а также содействовал Борису Ельцину, Сергею Кириенко, Виктору Януковичу и другим политикам.

Павловский провел последние дни своей жизни в хосписе. От чего именно умер политолог, не уточняется. Известно, что он скончался в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после тяжелой и продолжительной болезни.

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