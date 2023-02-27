Стали известны подробности последних дней политолога Павловского

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Политолог Глеб Павловский провел последние дни своей жизни в хосписе. Это следует из опубликованного сообщения в его телеграм-канале, доступ к которому имеют близкие Павловского.

От чего именно умер политолог, не уточняется. Известно лишь то, что он скончался в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после тяжелой и продолжительной болезни.

"Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал", – говорится в сообщении.

О дате и месте прощания с Павловским пообещали сообщить отдельно.

Глеб Павловский скончался ночью 27 февраля в возрасте 71 года.

Журналист и политолог родился в 1951 году. В 1995 году он основал "Фонд эффективной политики", который разработал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, а также содействовал Борису Ельцину, Сергею Кириенко, Виктору Януковичу и другим политикам.

В разные годы Павловский занимал должности в руководстве ведущих российских СМИ и вел программу "Реальная политика" на НТВ в 2005–2008 годах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!