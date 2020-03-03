Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый больничный комплекс в Коммунарке примет больных с ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что комплекс полностью готов принять пациентов. В нем соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения.

"В дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс", – цитирует Ракову Агентство "Москва".

В настоящий момент первых пациентов перевозят туда из инфекционной клинической больницы № 1.

Ранее Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.

В детсадах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Ранее у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное. После контакта с заболевшим коронавирусом госпитализированы 24 человека. 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.