Эксперты рассказали, когда лучше искать новую работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второй квартал считается наиболее подходящим для поиска новой работы, сообщает News.ru.

К такому выводу пришли специалисты, исходя из данных за прошлый год. Именно в период с апреля по июнь наблюдалось наибольшее количество вакансий – 1,16 миллиона. Наименее благоприятным для поиска работы стал четвертый квартал. В этот период лишь 934 тысячи рабочих мест были свободными.

Увеличение количества вакансий во втором квартале эксперты связывают с летними сезонными работами. Например, в этот период работодатели активно ищут гидов и переводчиков, а также сельскохозяйственных работников. В то же время второй квартал считается подходящим для поиска временной работы, в то время как осень – идеальное время для поиска с целью постоянного трудоустройства.

Также эксперты рассказали о более подходящем времени для увольнения. Считается, что самым удачным моментом для расторжения договора с работодателем является время после выплаты премии.

В то же время эксперты призывают более обдуманно подходить к вопросу увольнения. Вопреки распространенному мышлению, на новом месте работы отнюдь не всегда будет лучше, чем на старом. Кроме того, вышедших на рынок труда ожидают жесткая конкуренция и длительный период поиска подходящей вакансии.

25 февраля стало известно, что около 140 тысяч москвичей обратилось в центры "Мои документы" за помощью в трудоустройстве за минувший год.

Ранее появилась информация, что в России вскоре могут появиться электронные трудовые книжки. При этом каждый гражданин будет иметь право выбора и сможет остановиться на бумажном варианте оформления документа.