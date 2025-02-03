Стилист Полуйко назвала жилеты трендом весны 2025 года

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Весной 2025 года в моду войдут жилеты. Их можно будет использовать не только как замену пиджакам и кардиганам, но и как ключевую деталь гардероба, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на стилиста Алису Полуйко.

Эксперт посоветовала заменить на длинный жилет традиционные куртки и пальто. По словам Полуйко, такой вариант приобретает все большую популярность в весеннюю погоду. Особенно выгодным может стать сочетание удлиненного жилета с рубашками или легкими джемперами.

Чтобы добавить образу яркости эксперт посоветовала отдать предпочтение более сдержанной нижней одежде. К яркому жилету можно добавить нейтральную футболку. При этом в теплые дни рубашку стилист рекомендовала поменять на стильный топ.

Незаменимой вещью весной может стать классический жилет. Его удастся вписать как в офисный стиль, так и в более расслабленные образы. При этом важно помнить, что такой жилет нуждается в прямых линиях в одежде. В связи с этим с ним будут хорошо сочетаться прямые брюки-палаццо или кюлоты. В качестве альтернативы можно надеть юбку-карандаш, однако важно, чтобы она была в одной цветовой гамме с жилетом.

Другим весенним трендом станут жилеты в силе милитари. Такой предмет одежды позволит добавить в образ военную строгость. При этом для неформальных выходов стилист посоветовала выбирать более мягкие и свободные жилеты. При выборе цвета следует отдавать предпочтение таким камуфляжным оттенкам, как хаки и песочный, указала Полуйко.

Она напомнила, что жилет является важной деталью образа, в котором он присутствует. С ним можно собрать большое количество необычных комбинаций. Жилет также должен гармонично сочетаться с остальными вещами, чтобы внешний вид оставался сбалансированным, резюмировала специалист.

Вместе с тем в топе модных трендов в 2025 году будут обувь на танкетке, массивные украшения и вещи со змеиным принтом, рассказала ранее стилист Варвара Ферштут. По ее словам, выигрышной деталью образа может стать сумка или обувь с имитацией змеиной кожи. При этом лучше отдавать предпочтение естественным оттенкам, уходящим в серый или коричневый.