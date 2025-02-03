Стилист Понякина назвала главные правила теории "неожиданного красного"

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Даже небольшая деталь красного цвета может сделать спокойный образ эффектным и незабываемым, рассказала Москве 24 стилист Ирина Понякина.

По ее словам, существует теория "неожиданного красного", которая однажды была выдвинута дизайнером интерьера.

"Ее смысл заключается в том, что если добавить любую красную вещь – неважно, какого размера – в интерьер, в котором она ни с чем не сочетается, она станет в нем акцентом и пространство автоматически будет выглядеть лучше", – пояснила эксперт.



Ирина Понякина стилист Такой несложный дизайнерский прием отлично работает и при составлении нарядов. И тут можно вспомнить прошлогодний тренд на красные колготки. Они особенно хорошо смотрелись в спокойном образе, например в ахроматических цветах.

Кстати, роль "неожиданного красного" может сыграть даже помада этого цвета. Аутфит сразу станет ярче и будет привлекать внимание.

"Кроме того, интересно смотрится образ, когда в нем есть перекличка: например, маникюр в красном оттенке повторяет какая-то вещь в таком же цвете", – отметила Понякина.

А тем, кто считает, что красный им не идет, стилист посоветовала помнить, что этот цвет имеет огромное количество оттенков, и один из них обязательно будет украшать человека. Просто надо всегда тщательно выбирать.

Также стоит учитывать, что любой оттенок имеет важное значение именно в портретной зоне. Здесь его воздействие на цвет лица и в целом на гармоничное восприятие образа очень велико, добавила эксперт.



Ирина Понякина стилист Поэтому безопаснее всего использовать такие яркие цвета дальше от лица. Например, можно добавить обувь красного цвета, сумочку, перчатки или опять же колготки.

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