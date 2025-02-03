Стилист Понякина назвала главные правила теории "неожиданного красного"

03 февраля, 08:00Общество
Фото: 123RF/serezniy
Даже небольшая деталь красного цвета может сделать спокойный образ эффектным и незабываемым, рассказала Москве 24 стилист Ирина Понякина.
По ее словам, существует теория "неожиданного красного", которая однажды была выдвинута дизайнером интерьера.
"Ее смысл заключается в том, что если добавить любую красную вещь – неважно, какого размера – в интерьер, в котором она ни с чем не сочетается, она станет в нем акцентом и пространство автоматически будет выглядеть лучше", – пояснила эксперт.
Кстати, роль "неожиданного красного" может сыграть даже помада этого цвета. Аутфит сразу станет ярче и будет привлекать внимание.
"Кроме того, интересно смотрится образ, когда в нем есть перекличка: например, маникюр в красном оттенке повторяет какая-то вещь в таком же цвете", – отметила Понякина.
А тем, кто считает, что красный им не идет, стилист посоветовала помнить, что этот цвет имеет огромное количество оттенков, и один из них обязательно будет украшать человека. Просто надо всегда тщательно выбирать.
Также стоит учитывать, что любой оттенок имеет важное значение именно в портретной зоне. Здесь его воздействие на цвет лица и в целом на гармоничное восприятие образа очень велико, добавила эксперт.
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