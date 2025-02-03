В Новосибирске полиция начала проверку стримов с откровенными танцами подростков

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Правоохранители в Новосибирске начали проверку по факту вовлечения несовершеннолетних в стриминговые эфиры для граждан КНР. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, передает РИА Новости.

В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что гражданин Китая создал бизнес в Новосибирске, привлекая к нему местных девушек, которые в откровенных нарядах танцевали в трансляциях в китайской соцсети WeChat. Деньги мужчина и несовершеннолетние якобы получали от китайцев, которые смотрели эти эфиры.

В связи с этим полиция начала проверку, в рамках которой даст оценку соблюдения прав несовершеннолетних, а также оценит законность данной деятельности. Прокуратура проконтролирует результаты проверки.

Ранее на юго-востоке Москвы мужчина 1996 года рождения был задержан по факту совершения развратных действий в отношении знакомой девочки 2010 года рождения в мессенджере. В полицию о случившемся сообщила мать потерпевшей. На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса РФ.

