Низкое давление и снег ожидаются в Москве к вечеру 3 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Низкое давление, теплая погода и снег ожидаются в Москве к вечеру субботы, 3 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Как отметил синоптик, в субботу, 3 февраля, на погоду в столице будет влиять приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Погода будет облачной с прояснениями, а ближе к вечеру в столице пойдет снег.

"Температура воздуха будет постепенно повышаться, максимальные показания термометров вечером ожидаются в Москве минус 1 – минус 3 градуса, в Подмосковье минус 1 – минус 6", – сообщил Леус.

Синоптик подчеркнул, что в субботу в столице ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 726 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что новый пик похолодания ожидается в Москве в конце первой декады февраля. Он не исключила, что 10 февраля, температура может опуститься ниже 20 градусов мороза.