Участковых обязали проводить профилактическую работу против дискредитации ВС РФ

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МВД РФ обязало участковых полиции проводить индивидуальную профилактическую работу с гражданами, которые привлекались к ответственности за дискредитацию ВС России либо за пропаганду нацистской атрибутики или символики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Изменения были внесены в приказ "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности".

Согласно приказу МВД, основанием для проведения профилактической работы является вступление в силу постановлений по делам об указанных административных правонарушениях. При повторных нарушениях профилактику будут продолжать.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра одной из поликлиник о дискредитации ВС России. В СМИ появилась информация, что врач во время приема пациентов негативно высказывалась по поводу деятельности российской армии в зоне проведения СВО.

До этого депутаты Госдумы приняли закон о лишении граждан имущества за фейки о российской армии. Поправки внесут в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ. Согласно документу, имущество будут конфисковывать у тех, кто распространял ложные данные о ВС РФ или публично призывал к деятельности, которая угрожает безопасности государства.