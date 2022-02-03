В России могут ввести ответственность за покупку алкоголя несовершеннолетним

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Государственный Совет Удмуртской Республики внес в Госдуму законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за покупку для несовершеннолетних спиртных напитков. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
"Законопроектом предлагается установить административную ответственность за приобретение для несовершеннолетнего алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ", – говорится в пояснительной записке.
Там же отмечается, что в последнее время в России наблюдается тенденция к снижению числа подростков, находящихся на диспансерном учете в связи с употреблением запрещенных веществ, тем не менее у большинства из них – порядка 76% – наблюдаются проблемы с алкоголем.
В настоящее время российское законодательство предусматривает для совершеннолетних ответственность только за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков, психоактивных и других запрещенных веществ.
Ранее руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить торговое название для детского шампанского. По словам парламентария, продажа газированных напитков с таким названием является прямой рекламой настоящего шампанского среди детей.
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