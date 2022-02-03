В ГД оценили идею расширить условия получения налогового вычета на фитнес

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина прокомментировала предложение депутата Ивана Сухарева ввести налоговый вычет для граждан, оплачивающих услуги фитнеса для родителей-пенсионеров, сообщает RT.
По ее мнению, инициатива расширить категорию лиц для получения налогового вычета на фитнес несет положительный характер. В то же время она подчеркнула, что есть несколько нюансов.
Парламентарий напомнила, что многие граждане до сих пор не очень активно пользуются налоговым вычетом на оплату спортивных услуг. Кроме того, не все спортивные учреждения подали заявление на включение в реестр поставщиков спортивных услуг.
"Соответственно, некоторые люди, покупая абонемент в тот или иной фитнес-клуб, не всегда знают, могут ли они получить возмещение за получение спортивных услуг. Перед тем как расширять список, мне кажется, что нам всем вместе нужно поработать над тем, чтобы уже имеющийся налоговый вычет полностью использовался нашими гражданами", – выразила мнение депутат.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для россиян, которые оплачивают услуги фитнеса для родителей-пенсионеров. Сухарев напомнил, что работающие граждане получили право на налоговый вычет за фитнес с 1 января 2022 года. Однако, по его словам, действующая норма не предусматривает поддержку пенсионеров.
Они не могут воспользоваться льготой, так как не являются плательщиками НДФЛ. Вычет не могут получить и работающие дети таких пенсионеров. При этом, отметил Сухарев, не все неработающие пенсионеры имеют возможность оплачивать занятия в фитнес-клубе самостоятельно.
Правительство РФ утвердило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия спортом. В него вошли помощь в обеспечении участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой. Уточняется, что, если человек покупал карту в фитнес-центр или бассейн, он сможет заявить эти расходы к налоговому вычету.
Местные власти будут решать, какие спортзалы смогут получить налоговый вычет
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