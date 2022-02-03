Московские предприниматели получили около 800 тыс бесплатных консультаций за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты городского проекта "Малый бизнес Москвы" провели около 800 тысяч бесплатных консультаций за 10 лет. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что эксперты помогают разобраться в вопросах открытия и ведения собственного дела. В прошлом году специалисты провели 109 тысяч консультаций.
"Эта услуга остается одной из самых востребованных среди предпринимателей. Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом", – рассказала Сергунина.
Чаще всего предприниматели консультировались по мерам поддержки для малого и среднего бизнеса. На эту тему пришлось почти 28% обращений. Предприниматели также интересовались конкретными мерами поддержки, чаще всего грантами и субсидиями (более 18% консультаций). В тройку лидеров вошел вопрос о государственной регистрации ИП.
Консультацию проводят как в очном, так и в дистанционном формате. Услугу можно получить онлайн на сайте mbm.mos.ru, по телефону +7 (495) 225-14-14, а также в центрах услуг для бизнеса, офисах "Мои документы" и межрайонной инспекции ФНС.
Ранее сообщалось, что в 2021 году возраст молодых предпринимателей составлял 24–25 лет. По данным Минтруда РФ, возраст взрослых бизнесменов составлял 37–38 лет. Чаще всего молодые предприниматели выбирали торговлю, IT-технологии и научные разработки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: