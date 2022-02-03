Московские предприниматели получили около 800 тыс бесплатных консультаций за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты городского проекта "Малый бизнес Москвы" провели около 800 тысяч бесплатных консультаций за 10 лет. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что эксперты помогают разобраться в вопросах открытия и ведения собственного дела. В прошлом году специалисты провели 109 тысяч консультаций.

"Эта услуга остается одной из самых востребованных среди предпринимателей. Эксперты помогают выбрать налоговый режим, найти подходящее помещение, рассказывают о субсидиях, грантах и других мерах поддержки, предоставляемых городом", – рассказала Сергунина.

Чаще всего предприниматели консультировались по мерам поддержки для малого и среднего бизнеса. На эту тему пришлось почти 28% обращений. Предприниматели также интересовались конкретными мерами поддержки, чаще всего грантами и субсидиями (более 18% консультаций). В тройку лидеров вошел вопрос о государственной регистрации ИП.

Консультацию проводят как в очном, так и в дистанционном формате. Услугу можно получить онлайн на сайте mbm.mos.ru, по телефону +7 (495) 225-14-14, а также в центрах услуг для бизнеса, офисах "Мои документы" и межрайонной инспекции ФНС.

Ранее сообщалось, что в 2021 году возраст молодых предпринимателей составлял 24–25 лет. По данным Минтруда РФ, возраст взрослых бизнесменов составлял 37–38 лет. Чаще всего молодые предприниматели выбирали торговлю, IT-технологии и научные разработки.

