Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Московский инновационный кластер представил свои возможности регионам страны, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

МИК и Ассоциация инновационных регионов страны организовали онлайн-встречу с участием 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов. Они решили создать в столице инновационную инфраструктуру, которая будет полезна для предпринимателей со всей страны.

"Каждому стартапу или проекту нужны условия для роста. Они могут заключаться в экспертной поддержке, предоставлении площадок для пилотного тестирования, бесплатных консультациях и образовательных программах. Также благодаря кластеру проще найти партнеров и инвесторов", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что на встрече участники договорились разработать план совместных проектов на 2022 год. Одним из примеров межрегионального взаимодействия для поддержки технологических проектов является конкурс изобретателей, рационализаторов и инноваторов "Техновызов".

На нем участники представили проекты по таким направлениям, как промышленные технологии, новые продукты и материалы. Сейчас финалисты тестируют свои разработки при участии партнеров конкурса, налаживают бизнес-контакты, находят клиентов и привлекают инвестиции.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что региональным стартапам и организациям доступны и сервисы цифровой платформы "Московский инновационный кластер".

По его словам, заявить о себе предприниматели могут с помощью сервиса "Проекты и потребности". Для этого нужно завести профиль в соответствующем разделе, добавить описание проекта, назвать его конкурентные преимущества, приложить презентацию и написать, что необходимо для развития продукта на данном этапе.

Чтобы присоединиться к Московскому инновационному кластеру в качестве партнера, достаточно зарегистрироваться на платформе i.moscow и добавить компанию к своему профилю, подключив действующую электронную подпись.

Благодаря статусу партнера можно пользоваться всеми ключевыми сервисами портала наравне с участниками кластера. Это помогает инноваторам из других регионов находить партнеров, привлекать инвестиции и запускать прорывные проекты для улучшения качества жизни и решения бизнес-задач.

Участники МИК активно объединяются в межотраслевые кластеры. На сегодняшний день их уже 11. В общей сложности в кластеры входят 600 организаций, которые вместе работают над 28 проектами в разных направлениях.

Ранее сообщалось, что инвестиции в основной капитал в столице с января по сентябрь 2021 года составили более 2,5 триллиона рублей. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в столице за три квартала 2021 года составили 2,51 триллиона рублей. Это на 21,9% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года.

В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве в сопоставимых ценах вырос в 2,7 раза. Большинство средств компании вкладывают в машины и оборудование. По итогам девяти месяцев на них пришлось 41,3%.

Доля вложений в строительство зданий и благоустройство земель составила 30,4%, на строительство жилых зданий и помещений – 13,3%, а на создание объектов интеллектуальной собственности – 12,6%.

