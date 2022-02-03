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Общество

08:36

Врач назвала симптомы ОРВИ у пожилых, которые должны насторожить

общество

Фото: depositphotos/svitlanahulko85.gmail.com

Если во время ОРВИ пожилой человек испытывает сонливость, отсутствие аппетита и слабость, то следует насторожиться и обратиться к врачу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный внештатный специалист-гериатр столичного Депздрава Надежда Рунихина.

Она объяснила, что у большинства представителей старшего поколения есть хронические заболевания, в частности сахарный диабет, артериальная гипертония или другие, они могут обострять течение ОРВИ и других инфекций.

"Если у пациента старше 70 лет появляется патологическая сонливость, спутанность сознания, отказ от питания, резкая слабость, человек перестает за собой ухаживать, двигаться, он упал – это повод для серьезного беспокойства", – отметила гериатр.

По ее словам, в таких случаях следует сразу же обратиться к специалисту. Во всех остальных случаях, когда температура не поднимается выше 38 градусов, нет одышки, боли в голове или груди, а давление и сахар находятся в норме, будет достаточно дистанционной аудиоконсультации с врачом.

Ранее главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, что у зараженных "Омикроном" пожилых людей COVID-19 обычно протекает с неспецифическими симптомами. В частности, в начале заболевания могут наблюдаться слабость, головокружение, нарушение сна и даже депрессия. При этом коронавирус может протекать без температуры, но с обширным поражением легких, не вызывать кашля.

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