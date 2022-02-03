Россиянам объяснили важность трудового и страхового стажа для начисления пенсии

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В отделении ПФР по городу Москве и Московской области рассказали, в чем различие между страховым и общим стажем, а также о том, как они учитываются при начислении пенсии.

Специалисты ведомства отметили, что страховой стаж необходим для определения права на страховую пенсию. В 2022 году для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа.

"Страховой стаж– это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов", – приводит слова специалистов ПФР агентство "Прайм".

В ведомстве добавили, что к иным периодам, которые могут быть зачислены в трудовой стаж, относятся, например, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности, а также периоды прохождения военной службы и получения пособия по безработице.

Трудовой стаж, уточнили в ПФР, определяется как суммарная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности. Однако он учитывается только при формировании расчетного размера пенсии.

"Общий трудовой стаж учитывается при определении расчетного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года. Для стажа после 1 января 2002 года понятие "общий трудовой стаж" не применяется", – говорится в сообщении.

Кроме того, различают еще так называемый специальный стаж. Он дает право на назначение досрочной пенсии. В частности, речь идет о лечебной, творческой и педагогической деятельности, а также о работе с вредными условиями труда.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в России с 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. Парламентарий добавила, что планируется увеличить пенсии военных пенсионеров до уровня 8,6%.