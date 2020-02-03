Брэд Питт смутил своей шуткой Кейт Миддлтон

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Голливудский актер Брэд Питт неудачно пошутил, чем разгневал Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

2 февраля состоялась премия Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Брэд Питт взял награду британского "Оскара", однако лично явиться за ней не смог из-за семейных обстоятельств и попросил зачитать его благодарность Марго Робби.

В тексте послания была вставлена шутка, которая смутила сидевших в зале Кейт Миддлтон и принца Уильяма, чьи лица с трудом скрывали признаки раздражения.

"Привет, Британия! Я слышал, ты недавно лишилась члена семьи. Добро пожаловать в "клуб разведенных". Желаю тебе добиться наилучших условий при вашем "разводе". Что же касается моего приза, то я буду называть его Гарри, ведь он, как и принц, уедет в Америку!" – такие слова передал Питт.

В начале января стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи. Супруги заявили, что хотят делить свое время между Великобританией и Северной Америкой.