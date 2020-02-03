В Китае появился сервис по доставке еды без контакта с курьером

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В интернете появилось видео, как в зараженном Китае доставляют на дом заказанную через приложение еду, используя при этом двойную степень защиты. Помимо того, что сам курьер одет в спецкостюм, сапоги, маску, перчатки и шлем, для полного исключения контакта он не приближается к заказчику.
На кадрах видно, как курьер подает знак рукой оставаться клиенту на месте, затем вытаскивает из короба пакет с нужным заказом, кладет его поверх короба и отходит на расстояние два метра. После чего клиент подходит к пакету, забирает его и удаляется.
Таким образом компании по доставке еды обеспечивают стерильность заказов и не терпят убытков в бизнесе, ведь клиенты не боятся заразиться от курьера (и наоборот). При этом некоторые иностранные СМИ пишут о том, что отдельные компании воспользовались ситуацией с коронавирусом и привлекли новых клиентов за счет такого сервиса. В обновленных приложениях покупатель может ввести указание курьеру оставить еду в определенном месте, например в вестибюле здания, с точным указанием, куда ее положить.
По сообщениям СМИ, курьеры также оставляют еду для сотрудников больниц в специальных ячейках. Там установили системы шкафов с бесконтактным открыванием. Медики могут забрать обеды по QR-коду.
В конце декабря 2019 года впервые стало известно о случаях заболевания неизвестной пневмонией в Китае. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило 17 тысяч, более 300 человек скончалось.
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