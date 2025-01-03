Сильная гололедица и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 3 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве в пятницу, 3 января. Местами возможен небольшой снег, также в городе прогнозируется сильная гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов мороза, в Подмосковье – от нуля до минус 5 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 7 градусов, по области – до минус 9 градусов.

Прошедший 2024 год в Москве стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха составила плюс 7,98 градуса.

Кроме того, в Москве за 2024 год выпало 688 миллиметров осадков – 97% от климатической нормы. В целом год оказался на 1,7 градуса теплее многолетних значений.