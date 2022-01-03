ЗАГСы Москвы в праздники принимают заявления на регистрацию брака онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во время новогодних праздников заявление о заключении брака в ЗАГСах столицы можно подать онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Церемонии бракосочетания будут проходить с 5 по 8 января.

Как рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы, в праздники традиционно растет число заявлений о заключении брака. Причем уже более половины пар пользуются онлайн-сервисами по подаче заявлений. Это экономит время и позволяет парам в спокойной домашней обстановке выбрать дату, время и место регистрации брака.

Также идет прием заявлений на выездную регистрацию. В городе доступно около 15 площадок – особняки и усадьбы, смотровые площадки, уникальные современные пространства. При подаче заявлений онлайн на оплату госпошлины действует скидка.

Чтобы подать заявление, нужно ввести данные паспортов и СНИЛС жениха и невесты, а также информацию из документов о расторжении брака, если это не первая регистрация. После этого следует выбрать место заключения брака, после чего откроется перечень доступных дат и свободного времени для регистрации. Второму заявителю на электронную почту придет приглашение, на которое нужно ответить в течение суток.

Ранее сообщалось, что столичные центры "Мои документы" приступили к приему заявлений о торжественной регистрации брака на выездных площадках и во Дворцах бракосочетания, москвичи могут забронировать конкретные даты и время.

