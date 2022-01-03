Почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства выдали в России – МВД

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В России выдали почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства. Такую статистику привели ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"В отношении 693 лиц без гражданства территориальными органами МВД России приняты решения о выдаче им временных удостоверений личности лица без гражданства и выдано 590 удостоверений", – сообщили в ведомстве.

На 1 декабря 2021 года МВД приняло свыше 750 заявлений на подобный документ.

"Наибольшее количество заявлений принято в Краснодарском крае, Саратовской, Московской, Орловской, Оренбургской, Волгоградской областях", – добавил представитель ведомства.

Ранее в МВД сообщали, что с начала прошлого года гражданство России получили почти 670 тысяч иностранцев. Данный показатель оказался почти на 105 тысяч больше аналогичного периода 2020 года.

До этого в МВД предложили упростить пребывание иностранных студентов в РФ, создав для них особый правовой режим.

В частности, предложено разрешить таким студентам временное проживание на территории страны с целью получить образование. Таким образом, иностранцам не придется сниматься с учета при выезде из России во время обучения, например, на каникулы.