Терапевт предупредила об опасности пассивного отдыха в январские праздники

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что пассивный отдых в январские праздники может привести к набору веса и проблемам со здоровьем.
По словам эксперта, из-за постоянных застолий в этот период у людей сбивается режим питания и, как следствие, появляются лишние килограммы. "Для того чтобы избежать накопления лишних калорий в запас, их нужно активно тратить. Если этого не делать, то калории накапливаются и от них будет трудно избавиться", – предостерегает специалист.
Постоянное лежание на диване или в кровати может стать причиной атрофии мышц, предупреждает Чернышова.
"Если совершенно здорового человека положить и не давать ему возможности встать, у него очень быстро, буквально за считаные дни, начинают атрофироваться мышцы. Кроме того, суставам вредит полная неподвижность, потому что они не тренируются, синовиальная жидкость уменьшается, и суставы начинают болеть. В этом вред постоянного сидения и лежания", – объясняет терапевт.
Также из-за долгого нахождения в помещении может возникнуть кислородное голодание, продолжает эксперт. "Даже если у нас в квартире, на наш взгляд, достаточно свежего воздуха и мы два раза в сутки открываем форточку на 5 минут, чтобы проветрить, – этого недостаточно", – подчеркнула она.
Помимо этого, проблемы могут возникнуть и у тех, кто решил провести весь отдых за фильмами и сериалами, игнорируя режим сна. "Частый просмотр ближе к ночи каких-то будоражащих фильмов, программ по телевизору, которые не дают уснуть, могут поспособствовать тому, что разовьется бессонница, раздражительность, какое-то чувство вялости. То есть лучше все-таки вовремя ложиться и вовремя вставать", – заключила терапевт.
Ранее главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по спортивной медицине Зураб Орджоникидзе рассказал, как правильно заниматься спортом в морозы. По его словам, столбики термометров не должны быть ниже -15 градусов. Кроме того, специалист посоветовал выбирать одежду из дышащих тканей и несдавливающую обувь, чтобы не нарушить микроциркуляцию и не допустить обморожения конечностей.
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