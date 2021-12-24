Психологи рассказали, как встретить Новый год в одиночестве

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Одиноким людям в новогоднюю ночь следует исполнять свои желания. Например, если человек очень устал, то можно лечь спать. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.

"Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило – не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно. Следует прислушаться к себе и понять, чего я хочу в этот новогодний вечер. Возможно, этот ответ на вопрос удивит, может быть, порадует", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Психолог подчеркнула, что необходимо взять авторство над своей жизнью в свои руки и организовать себе праздник самостоятельно, не дожидаясь, что кто-то и куда-то позовет.

Для получения положительных эмоций можно начать помогать другим людям, продолжила Разумова. Некоторые граждане иногда едут в детский дом или дом престарелых и организуют какие-то мероприятия там. По словам психолога, это очень действенный способ отойти от зацикленности на себе.

Тем, кто остался в праздники один, нужно прислушиваться к себе, а не к каким-то трендам, подчеркнул, в свою очередь, психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

"Надо порадоваться, что именно я могу принять решение, подходящее для меня. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны", – подчеркнул он.

Ранее историк моды, ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как выбрать наряд на Новый год. Он подчеркнул, что в моде сейчас винтаж и разумное потребление. Эксперт также не советует худеть перед праздниками, чтобы влезть в платье. По словам Васильева, лучше сразу выбирать одежду, которая спрячет все ненужное и подчеркнет достоинства фигуры.