На новогодних мероприятиях в столице 1 и 2 января не выявили нарушений

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Специалисты Роспотребнадзора не выявили нарушений санитарно-эпидемиологических требований во время новогодних мероприятий 1 и 2 января в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что специалисты проверяли клуб "16 Тонн", МТД имени Пушкина, Дворец спорта "Мегаспорт", концертный зал гостиницы "Космос". Кроме этого проверки прошли в четырех магазинах детских товаров сети ООО "Победа".

"Противоэпидемические мероприятия на всех объектах были соблюдены. В закрытых помещениях проводилась дезинфекция, масочный режим и социальная дистанция соблюдались", – говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор опечатал хостел на улице Лююблинской за нарушение мер по профилактике заболеваемости COVID-19.