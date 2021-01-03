Синоптики предупредили о колебаниях метеопараметров в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 3 января, сообщает портал "Метеоновости".

Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. Будет дуть западный ветер скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов. Отмечается, что колебания метеопараметров могут стать причиной проблем со здоровьем у лиц с повышенной метеочувствительностью.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что зимняя погода придет в столицу с понедельника. По его словам, 4 января произойдет уверенное понижение температуры – ночью будет минус 2-7, днем – от 0 до минус 5.