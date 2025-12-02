Форма поиска по сайту

02 декабря, 17:23

Общество

Детям участников СВО провели экскурсию в аэропорту Внуково

Фото: пресс-служба префектуры ТиНАО города Москвы

Столичным школьникам из ТиНАО, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, организовали экскурсию по международному аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экскурсия началась с учебно-тренировочного центра, где проходят подготовку будущие авиационные специалисты. Школьникам рассказали об истории аэропорта, показали макеты воздушных судов и аэродромной техники. Инструкторы провели для гостей вводный урок, в рамках которого научили детей выполнять взлет и посадку на авиатренажере Ту-154.

Ребята также познакомились с оборудованием и системами слежения за воздушными судами. Школьники сами определяли их траекторию движения, высоту, скорость и научились пользоваться панелью управления.

На входе в аэропорт ученики прошли досмотр. Им продемонстрировали, как работают интроскопы, рамки металлодетектора и другие приборы. Ребят также встретили кинологи с собаками, рассказавшие о дрессировке животных и особенностях, которыми должны обладать четвероногие друзья для такой службы.

Ребята также узнали, что безопасность полетов обеспечивают орнитологи вместе с ручным соколом. Ученикам рассказали, что хищная птица отпугивает чаек, серых куропаток, бекасов, голубей и ворон с летного поля, чтобы те не угодили в двигатели самолета при взлете и посадке.

В зале регистрации школьников познакомили с обязанностями работы за стойкой информации. Кроме этого, они посетили детский зал ожидания и зону выдачи багажа, где увидели в действии современную систему розыска вещей с использованием технологий искусственного интеллекта.

Особой частью мероприятия стала встреча с пилотом одной из авиакомпаний, базирующихся в аэропорту Внуково. Он рассказал историю своего профессионального пути. Дети узнали о его первых занятиях на учебном самолете и опыте управления современными пассажирскими лайнерами.

Также школьники смогли задать пилоту вопросы, большинство из которых были связаны с неожиданными ситуациями, с которыми помогают справиться профессионализм и наработанные навыки.

"Было очень интересно услышать о том, как устроены самолеты, что такое подъемная сила и зачем нужен индикатор вертикальной скорости. Я даже не представляла, сколько всего должны знать и уметь пилот и вся команда аэропорта!" – отметила девятиклассница Полина Долгова.

Мероприятие завершилось фотосессией на фоне перрона аэродрома и взлетно-посадочной полосы. Там ребятам также вручили сувениры. Многие школьники отметили, что после экскурсии задумались о работе в гражданской авиации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице началась масштабная программа образовательных экскурсий, посетить которые смогут более 13 тысяч учащихся предпрофессиональных классов.

Она отметила, что проект поможет ребятам определиться со своей будущей профессией и получить практический опыт. В рамках программы ученики медицинских классов посетят более 150 медучреждений, а будущие инженеры – 90 высокотехнологичных производств, включая предприятия "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом".

