Пульмонолог назвал необычное последствие пения

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Пение может привести к скоплению воздуха в плевральной полости легких и спровоцировать коллапс работы органа, рассказал Пятому каналу пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

Врач подчеркнул, что пневмоторакс может возникать только у людей с наследственной патологией органов дыхания, выражающейся в вырабатывании пузырьков, которые могут разорваться при напряжении или повышенном внутреннем давлении.

"Если воздух изливается в большом объеме, это может привести к тяжелому состоянию: если воздух не удалить, пациент может умереть от нарастающей легочно-сердечной недостаточности. Если же объем воздуха небольшой, то его можно легко удалить из плевры специальными методами", – объяснил Карабиненко.

Специалист отметил, что сначала пациента отправляют на рентген, а затем принимают решение об удалении лишнего воздуха, когда его объем превышает 500 миллилитров.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, что бесконтрольный прием препаратов, подавляющих кашель, может вызвать пневмонию.

Специалист отметил, что кашель не всегда является симптомом вирусной или бактериальной инфекции. Иногда, по словам терапевта, он может возникать из-за внешних раздражителей.

