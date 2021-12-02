Стало известно, во сколько россиянам обойдется украшение дома к Новому году

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В этом году спрос россиян на новогодние товары вырос на 70%, а их стоимость – на 7%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные экспертов "Авито".

Интерес россиян к искусственным елкам вырос на 90%, а на живую ель – на 31%. Главный символ Нового года можно приобрести в среднем за 1 500 рублей.

Значительно вырос и спрос на елочные игрушки, а звезды на верхушки елок стали искать на 61% чаще. При этом средняя стоимость елочных игрушек увеличилась на 25% – до 500 рублей.

Цены на гирлянды снизились на 8% и составили в среднем 600 рублей, а цены на мишуру остались неизменными – в районе 500 рублей.

В общей сложности покупка искусственной елки и ее украшение обойдется гражданам в среднем в 3 790 рублей.

Кроме того, в 2021 году популярными стали сувениры с изображением тигра – символа 2022 года. При этом их покупка обойдется россиянам на 50% дороже, чем быки в 2020 году.

В этом году также востребованными стали новогодние венки, которые подорожали на 10%. Купить их можно примерно за 1 110 рублей.

Аналитики подсчитали, что общая средняя стоимость новогодних украшений для дома составит 3 600 рублей.

Ранее россияне рассказали, что носки, кружки и свечи являются самыми нежеланными подарками на Новый год. Наиболее часто неудачными подарками на Новый год респонденты называли ненужные или неподходящие предметы гардероба (5%).

В список вошли не только носки, но также футболки и халаты. Вторую строчку в антирейтинге подарков заняли сувениры. 4% опрошенных признались, что не любят получать в подарок свечи, статуэтки – символы года, магниты и брелоки.

