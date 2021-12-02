Роскачество выявило подмену сайры сельдью в некоторых рыбных консервах

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Некоторые производители подменяют сайру сельдью в рыбных консервах. К такому выводу пришли эксперты Роскачества, исследовав 19 торговых марок.

Продукцию закупали как в магазинах и гипермаркетах, так и на онлайн-рынках. При этом предметом исследования стали консервы российского производства из Владимирской, Калининградской, Московской областей, а также Приморского края, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Республики Крым.

В результате в продукции 11 торговых марок сайры не обнаружено.

"В консервах "Золотой выбор" и "Исток Идеал 777" производитель заменил сайру на тихоокеанскую сельдь. В остальных консервах, таких как "Море внутри", "Морская миля", "Морские ресурсы", "Морское содружество", "Русский рыбный мир", "Рыбный остров", "Рыбный царь", "Штурвал" и Sea miles, выявлены дальневосточные сардины", – говорится в сообщении.

При этом фальсификат продавался как в крупных торговых сетях, например в "Ашане", "Глобусе" и "Магните", так и в региональной сети "Яблоко". Подделку обнаружили и на Ozon.

Настоящая сайра была в консервах "Азбука моря", "Владимирский консервный завод", "Доброфлот", "Капитан Вкусов", "КитБай", "Мамоновский", "Примрыбснаб" и "5 морей".

Эксперты считают, что минимальная цена за консервированную сайру составляет 44,40 рубля за 100 граммов. Если цена ниже, то, вероятно, это фальсификат.

Ранее Роскачество исследовало вафли с шоколадом 20 торговых марок по 45 показателям. В продукции 17 торговых марок содержание сахара было выше оптимального значения (22 грамма на 100 граммов продукта).

В двух марках данный показатель превысил норму в два раза. Больше всего сахара нашли в вафлях Bayan Sulu Choco (45,2 грамма) и "То, что надо!" (43,5 грамма), меньше всего – в продукции "Муля красотуля" (22,7 грамма) и "Мясновъ" (21,8 грамма).

