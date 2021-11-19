В Роскачестве оценили светлые сорта пива

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В Роскачестве провели исследование среди 113 марок светлого пива, из которых высшую оценку в пять баллов получили только 23. Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что проверенные марки составляют 60% светлого пива на российском рынке. В России были произведены 94 образца, остальные – в Чехии, Бельгии, Нидерландах и других странах.

Недостоверной маркировка в части заявленной экстрактивности начального сусла или объемной доли спирта оказалась у 12 торговых марок, еще у 9 образцов были неудовлетворительные показатели пены и пеностойкости.

"Росалкогольрегулирование признало предоставленные материалы надлежащими и начало административные расследования", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате исследования эксперты выявили, что пиво российского производства не уступает по качеству импортным аналогам, несмотря на меньшую стоимость.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года продажи алкоголя в России выросли на 3,6% по сравнению с прошлым годом. При этом при оценке эксперты не учитывали продажи пива, сидра, пуаре и медовухи.

Продажи водки в сентябре увеличились на 6,7% (6,3 миллиона декалитров), тихих вин – на 0,8% (4,3 миллиона декалитров), шампанских и игристых вин – на 3% (1,04 миллиона декалитров). Коньяка продали на 8,8% больше прошлогоднего уровня, а слабоалкогольных напитков – на 43%.

