В Роскачестве предупредили о дефиците вина

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На мировом рынке сложился дефицит вина из-за общего падения урожая винограда, заявили в Роскачестве.

В ведомстве подчеркнули, что за девять месяцев этого года импорт всех категорий винодельческой продукции увеличился на 23%. При этом ввоз игристых вин и шампанского вырос на 50%. Однако производство вина упало на 70 миллионов литров. В общей сложности дефицит вина составил более пяти миллионов литров.



В Роскачестве считают, что вина Италии и Франции могут подорожать до 30% из-за цен на газ в Европе, стоимости алюминия и европоддонов. Напиток может увеличиться в цене и из-за общемирового подорожания перевозок.

Эксперты ведомства считают, что повышение цен на импортные вина сократит объемы их поставок. Однако это же откроет большие возможности для российских напитков до 300–400 рублей.

Ранее член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко рассказал об особенностях энотуризма в России. По его словам, это достаточно новое явление уже имеет большие перспективы. Эксперт уверен, что такие туры помогут путешественникам по-новому взглянуть на юг России.

