Кабмин поручил расширить поддержку льготников при социальной газификации

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Правительство России отправило в регионы поручение по расширению поддержки при проведении социальной газификации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление кабмина по итогам заседания федерального штаба по газификации.

В частности, правительство поручило проработать вопрос о расширении льготных категорий, имеющих право на бесплатную газификацию. Кроме того, планируется оказывать гражданам помощь при закупке необходимого оборудования.

Сейчас бесплатная прокладка газопровода в рамках программы проводится только к домовладению. При этом покупку оборудования и его установку осуществляет сам владелец участка.

В правительстве отменили, что с начала программы догазификации в регионах было получено свыше 459 тысяч заявок на подключение газа. При этом в данный момент общее количество заключенных договоров составило лишь 122 тысячи.

Ранее в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. В частности, догазификация стала доступна в тех населенных пунктах, где существует газораспределительная инфраструктура.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал жестко следить за стоимостью услуг при проведении социальной газификации. Он отметил, что все нужные решения по этой программе приняты.

Глава кабмина также уточнил, что необходимо привлечь все возможные ресурсы, благодаря этому получится повысить качество жизни миллионов граждан.