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Общество

17:11

Неизвестные написали "Т-34" на белом медведе

общество

Фото: соцсети

Российские ученые намерены установить место, где было снято видео с белым медведем, на боку которого неизвестные темный краской оставили надпись "Т-34". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам старшего научного сотрудника Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолия Кочнева, если надпись была сделана обычной краской, то она быстро смоется.

"В 60-е годы прошлого века ученые на острове Врангеля пытались краской метить белых медведей, рисовали аккуратные номера на боку. Но медведи обтирались. Когда они плавают, то очищаются", – сказал ученый.

Специалист возмутился таким варварским отношением к хищнику, поскольку из-за нарушения маскировки медведь будет испытывать трудности при охоте.

В июле в Сети появилось видео инцидента, который произошел в Московском зоопарке во время уборки вольера белых медведей. На кадрах видно, как зверь вышел в вольер и стал подкрадываться к сотруднице, которая была занята уборкой.

Однако женщина не запаниковала. Она выставила перед собой веник и совок. Вскоре медведица потеряла интерес к человеку. Интернет-пользователи задались вопросом, как работник зоопарка и дикое животное могли оказаться в одном вольере.

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