Медики посоветовали не злоупотреблять антибиотиками

Чем грозит бесконтрольный прием антибиотиков
Министерство здравоохранения предупредило о возможной вспышке гриппа перед Новым годом. Несмотря на популярность антибиотиков, медики не рекомендуют ими злоупотреблять. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Предполагаемый пик заболеваемости в столице придется на январь, а снизится количество случаев к апрелю. При этом поспешный переход к антибиотикам может только навредить людям, особенно если речь идет о неконтролируемом потреблении.
Москвичка Юлия Сазонова рассказала, что в 2017 году боролась с анорексией с помощью таблеток, однако не только не чувствовала улучшения, но и отмечала слабость и проблемы с пищеварением.
"Оно (лечение. – Прим. ред.) было очень мощное, оно убивало не только плохие микроорганизмы, но и полезные. Я стала чувствовать себя хуже, начались проблемы с кожей, с ногтями", – рассказала девушка.
По словам 20-летней москвички, после того случая она перешла к употреблению так называемых суперфудов – вытяжек из растений, фруктов и овощей. Она также дополняет рацион лимонами, имбирем и специями.
Другая жительница столицы Евгения Подарина не видит ничего страшного в антибиотикам и прочих лекарствах.
"В этом году я сама по назначению врача принимала два раза антибиотики и ничего в этом страшного не вижу. Когда необходимо вылечиться, лучше вылечиться тем, что вылечит", – считает многодетная мама.
Отмечается, что антибиотики могут нанести серьезный вред, если употреблять их впрок. Этим иногда "грешат" врачи, назначая серьезные препараты как меру профилактики. Одно из самых опасных последствий наступает тогда, когда бактерии начинают выработку полноценной защиты от лекарств. Как итог, человек становится беззащитным перед заболеванием.
Ежегодно от устойчивости к антибиотикам погибает 700 тысяч человек. Вопрос противодействия организма лечению – один из самых острых в современной медицинской практике. При этом и отказаться от антибиотиков полностью невозможно.
"Решение этой проблемы является не только медицинским, а лежит в рамках правительственных распоряжений и управленческих решений. Есть программы "Фарма 2020", "Фарма 2030", в которых будут прорабатываться вопросы разработки новых антибиотиков", – рассказал главный внештатный специалист Минздрава России Роман Козлов.
По словам врача, на отечественный рынок в ближайшее время выведут два вида антибиотиков нового поколения.
Специалисты Роспотребнадзора подтверждают – развитие устойчивости происходит из-за неправильного использования препаратов или неоправданного их назначения.
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