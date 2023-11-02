Аномально теплая погода вернется в Москву с 5 ноября

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Температура до 13–14 градусов прогнозируется в Москве и Подмосковье 5 ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В столице ожидается от 11 до 13 градусов тепла, по области – до 14 градусов. Температура будет выше нормы на 7–8 градусов. Не исключено, что это будут самые высокие значения за весь период наблюдения, отметил синоптик. В то же время в этот день будет облачно, дождливо, а ветер усилится до 17 метров в секунду.

В последующие дни температура понизится, но все равно будет выше нормы. 6 ноября температура понизится до 10–11 градусов, а 7 ноября ожидается 5–10 градусов. Близкая к климатической норме погода ожидается лишь с 10–11 ноября.

Ранее был назван срок наступления метеорологической зимы в Москве. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, это произойдет во второй половине ноября. Таким образом, среднесуточная температура устойчиво перешагнет через ноль в сторону минусовых значений с задержкой на неделю-другую. Обычно в столице это наблюдается с 10 ноября, уточнил метеоролог.



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