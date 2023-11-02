02 ноября, 13:05Общество
Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию по заболеваемости гриппом и коронавирусом в РФ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ситуация с распространением гриппа, коронавируса и ОРВИ в России остается стабильной. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора.
"Вместе с тем в ряде регионов наблюдаются случаи респираторных инфекций в некоторых образовательных учреждениях", – добавили в ведомстве.
В публикации уточняется, что класс могут отправить на дистанционное обучение, если отсутствуют свыше 20% человек. Аналогичное правило действует в отношении всей школы. Для перевода на удаленный режим администрация учреждения должна выпустить соответствующий приказ.
Ранее Минздрав РФ скорректировал рекомендации для врачей по диагностике, лечению и профилактике COVID-19. Обновленную информацию отправили во все медучреждения. Теперь для лечения коронавирусной инфекции рекомендуется применение 13 препаратов.
Уточняется, что наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в первые дни болезни и в конце инкубационного периода.
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