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02 ноября, 13:05

Общество

Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию по заболеваемости гриппом и коронавирусом в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация с распространением гриппа, коронавируса и ОРВИ в России остается стабильной. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора.

"Вместе с тем в ряде регионов наблюдаются случаи респираторных инфекций в некоторых образовательных учреждениях", – добавили в ведомстве.

В публикации уточняется, что класс могут отправить на дистанционное обучение, если отсутствуют свыше 20% человек. Аналогичное правило действует в отношении всей школы. Для перевода на удаленный режим администрация учреждения должна выпустить соответствующий приказ.

Ранее Минздрав РФ скорректировал рекомендации для врачей по диагностике, лечению и профилактике COVID-19. Обновленную информацию отправили во все медучреждения. Теперь для лечения коронавирусной инфекции рекомендуется применение 13 препаратов.

Уточняется, что наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в первые дни болезни и в конце инкубационного периода.

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