02 ноября, 10:34Общество
Мероприятия в честь Дня народного единства проведут для московских школьников
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московских школьников и их родителей пригласили на праздничные мероприятия во дворцах и центрах творчества в честь Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.
"В течение нескольких дней жители столицы могут посетить концерты, интерактивные игры, викторины, показ национальных костюмов и просветительские встречи", – говорится в сообщении.
В центре детского и юношеского творчества "Радость" 3 ноября состоится концерт "Мы дети твои, Россия", а в центре творчества имени Косарева – праздничная программа "Мы едины".
Дом детского творчества на Таганке 4 ноября проведет встречу "Победа, сохранившая святую Русь". В центре "Преображенский" для гостей организуют вебинар об истории Дня народного единства, присоединиться к которому также можно будет на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте".
До 6 ноября все желающие смогут пройти онлайн-викторину от центра "Пресня", посвященную Дню народного единства, а 9 ноября в центре "Хорошёво" пройдет музыкальная гостиная.
Как ранее сообщил Сергей Собянин, в День народного единства в Москве будут работать около 280 культурных площадок. Гостей ждут более 50 интересных и познавательных мероприятий. Они состоятся в Парке Горького, парке искусств "Музеон" и других.
Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве
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