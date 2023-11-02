Мероприятия в честь Дня народного единства проведут для московских школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московских школьников и их родителей пригласили на праздничные мероприятия во дворцах и центрах творчества в честь Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В течение нескольких дней жители столицы могут посетить концерты, интерактивные игры, викторины, показ национальных костюмов и просветительские встречи", – говорится в сообщении.

В центре детского и юношеского творчества "Радость" 3 ноября состоится концерт "Мы дети твои, Россия", а в центре творчества имени Косарева – праздничная программа "Мы едины".

Дом детского творчества на Таганке 4 ноября проведет встречу "Победа, сохранившая святую Русь". В центре "Преображенский" для гостей организуют вебинар об истории Дня народного единства, присоединиться к которому также можно будет на странице сообщества в соцсети "ВКонтакте".

До 6 ноября все желающие смогут пройти онлайн-викторину от центра "Пресня", посвященную Дню народного единства, а 9 ноября в центре "Хорошёво" пройдет музыкальная гостиная.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, в День народного единства в Москве будут работать около 280 культурных площадок. Гостей ждут более 50 интересных и познавательных мероприятий. Они состоятся в Парке Горького, парке искусств "Музеон" и других.



Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве