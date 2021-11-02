Эксперт раскрыла секрет выращивания арбузов в домашних условиях

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Для выращивания овощей, зелени и арбузов в домашних условиях необходимы специализированные сорта и лампа, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По ее словам, специально выведенные сорта для выращивания в домашних условиях рассчитаны на температуру от 21 до 26 градусов. Однако вырастить в квартире корнеплоды не получится, так как им нужны холод, много земли и определенная глубина.
Воронова посоветовала поместить ящики с растениями на стол или стеллаж. По ее словам, размещать их возле окна совсем необязательно. При этом сверху необходимо расположить длинную фотолампу, чтобы осветить большую поверхность.
"Сейчас есть полноспектральные фитолампы с таймером, они дают бело-желтый свет, как привычная нам лампочка. Надо, чтобы они светили около 12 часов, причем включаться должны ранним утром, когда на улице еще темно, и выключаться поздно вечером. Таким образом, создается длинный день", – цитирует специалиста РИА Новости.
Воронова подчеркнула, что дома можно выращивать как помидоры с перцем, так и арбузы. При этом грунт эксперт советовала использовать магазинный, так как в земле с огорода могут быть болезни. А в качестве подкормки лучше использовать органические средства, разработанные специально для домашних огородов.
"Томаты не пасынкуют, разве что под огурец палочку подставить. Уход простой – полив и иногда подкормка. Первый заход – в ноябре, а когда огурцы и помидоры начинают зацветать, обычно делают новую посадку. Так до марта и поддерживают домашний огород: в неделю вполне нормально собрать с него по 8–10 огурцов и до 12 помидоров, редиску, свежую зелень – все для салата. А луком уже никого не удивишь", – заключила Воронова.
Ранее блогер рассказала, как приготовить хрустящие маринованные огурцы. По словам блогера, кроме самих огурцов, понадобятся соль, перец чили, чеснок, молотый перец, светлый и темный соевый соус, кориандр, имбирь, растительное масло, устричный соус и сахар. Блюдо готовится четыре часа.
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