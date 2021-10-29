Назван способ быстрого приготовления хрустящих маринованных огурчиков

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Блогер на китайской платформе Sina рассказал о способе приготовления хрустящих маринованных огурцов. Об этом сообщает радио КП.

По словам блогера, кроме самих огурцов, понадобятся соль, перец чили, чеснок, молотый перец, светлый и темный соевый соус, кориандр, имбирь, растительное масло, устричный соус и сахар.

Так, огурец нужно нарезать тонкими полосками и оставить в тарелке на 10 минут. На сковороду с растительным маслом выложить нарезанный чеснок, перец чили, молотый перец, имбирь и кориандр. Когда появится приятных запах, приправы нужно переложить в емкость и добавить по одной столовой ложке светлого и темного соевого соуса, устричного соуса и сахара.

Затем огурцы нужно отжать и отправить в емкость с маринадом. Через четыре часа блюдо будет готово.

Ранее сообщалось, что сибирские ученые представили огурцы белого цвета. Специалисты отмечали, что данный сорт можно выращивать как на открытом грунте, так и в теплице. По их словам, такие огурцы приживутся в большинстве регионов европейской части России.