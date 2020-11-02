Школьница растрогала Путина песней о России

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Участница всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" по просьбе Владимира Путина исполнила песню. Школьница выбрала композицию о России, чем растрогала президента.

15-летняя Елизавета Долженкова из Благовещенска рассказала главе государства во время видеоконференции, что с пяти лет занимается народной музыкой и в этом году заканчивает музыкальную школу искусств. Затем по просьбе Путина она пропела несколько строк: "Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе".

"Браво. Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое, Лиза. Спасибо вашим родителям и преподавателям", – приводит РИА Новости слова президента.

Ранее Владимир Путин рассказал, как стать лидером в XXI веке. Президент заявил, что успехов в современном мире добиваются граждане, которые создают условия для раскрытия природного дара каждого человека.