В Москве спрогнозировали облачную погоду на неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
"3 и 4 ноября ожидается погода без осадков с температурой плюс 8–10 градусов. 5 ноября температура останется примерно такой же, но местами возможен небольшой дождь", – рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам эксперта, облачная погода с редкими дождями сохранится до конца календарной недели. При этом возможно похолодание. Согласно прогнозам синоптиков, 6 октября днем будет около 7 градусов тепла.
7 ноября ночная температура воздуха составит плюс 4–6 градусов, а дневная будет фиксироваться на уровне 9 градусов, климатическая норма будет превышена примерно на 6 градусов, отметила Позднякова.
Ранее стало известно, что октябрь 2020 года в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, среднемесячная температура воздуха в этом месяце составила +9,3 градуса. Такие показатели побили рекорд 1967 года, когда средняя температура составляла +9 градусов.
"Утро": прохладная погода ожидается в столичном регионе 2 ноября
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