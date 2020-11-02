Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:56

В Москве спрогнозировали облачную погоду на неделе

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

"3 и 4 ноября ожидается погода без осадков с температурой плюс 8–10 градусов. 5 ноября температура останется примерно такой же, но местами возможен небольшой дождь", – рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, облачная погода с редкими дождями сохранится до конца календарной недели. При этом возможно похолодание. Согласно прогнозам синоптиков, 6 октября днем будет около 7 градусов тепла.

7 ноября ночная температура воздуха составит плюс 4–6 градусов, а дневная будет фиксироваться на уровне 9 градусов, климатическая норма будет превышена примерно на 6 градусов, отметила Позднякова.

Ранее стало известно, что октябрь 2020 года в столице стал самым теплым в истории метеонаблюдений. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, среднемесячная температура воздуха в этом месяце составила +9,3 градуса. Такие показатели побили рекорд 1967 года, когда средняя температура составляла +9 градусов.

"Утро": прохладная погода ожидается в столичном регионе 2 ноября

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать