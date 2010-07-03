Эксперты рассказали, где россине проведут ноябрьские праздники

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Россияне выбрали Турцию, ОАЭ и Таиланд для отдыха в ноябрьские праздники, сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров.
Более трети путешественников (36,3 процента), купивших пакетные туры, отправились в Турцию. Это безвизовое направление, перелет на курорты занимает примерно три часа, а температура воды в море достигает 25 градусов.
На втором месте – ОАЭ (14,8 процента проданных путевок). Таиланд замыкает тройку самых востребованных направлений. Доля путевок, проданных в эту страну, составила 12,4 процента.
В пятерку лидеров в этом году с четвертым местом вошла Куба (4,9 процента в общих продажах). На пятом месте – Кипр. На шестом месте по заездам на ноябрьские праздники – пакетные туры по России с долей туристов в 3,5 процента.
Ранее сообщалось, новым направлением, которое практически не продавалось в прошлом году, стало Москва – Лиссабон. Минск стал очень популярным направлением в сегменте ближнего зарубежья. Эксперты отмечают, что это самое дешевое зарубежное направление из столицы.
В АТОР подсчитали, что в 2019 году ноябрьские праздники обойдутся туристам на 10% дороже, чем в прошлом году. Это касается путешествий как за рубеж, так и по России. Путешествие по стране семье из трех человек обойдется в 25-30 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить поездка за границу на двоих.
Российский сервис бронирования жилья для отдыха назвал самые популярные города России для семейного отдыха на ноябрьские праздники. В первую десятку вошли города-курорты Крыма, Краснодарского края и Ставрополья, а также Москва и Санкт-Петербург.
Эксперты выяснили, что туристы бронируют семейные поездки в Москву в среднем на четыре дня, на аренду жилья в столице они потратят около 3 тысяч рублей в сутки. В Санкт-Петербурге путешественники намерены отдохнуть пять дней и потратить на проживание 2,3 тысячи рублей в сутки.
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